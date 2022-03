Infortunio Giroud, sospiro di sollievo per il Milan: le ultime sulle condizioni dell’attaccante francese

Olivier Giroud è stato l’assoluto protagonista della serata di ieri, in Napoli Milan. Nel secondo tempo, però, ha dovuto alzare bandiera bianca.

L’attaccante francese è stato costretto ad uscire dal campo per un infortunio alla caviglia. Le sue condizioni, però, non destano preoccupazione e non sarà necessario sottoporsi ad esami. Verrà valutato sul campo domani, alla ripresa degli allenamenti.