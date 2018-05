Infortunio Howedes: stagione finita per il tedesco

Infortunio Howedes: il difensore tedesco salta il match con il Bologna. Per lui la stagione è giunta al termine

Infortunio Howedes: ancora problemi per il difensore tedesco. Il giocatore, a causa di un trauma distrattivo alla regione adduttoria della coscia destra, non è stato convocato per il match contro il Bologna (qui tutti i convocati), in programma domani alle 20.45 all’Allianz Stadium di Torino.

Per il giocatore la stagione può considerarsi terminata: per lui è stata davvero un’annata sfortunata, visto che a causa dei tanti problemi fisici è riuscito a scendere in campo solo in tre occasioni. Tra qualche settimana dovrebbe anche decidersi il suo futuro: la Juventus dovrà decidere se riscattarlo.