Juventus, i convocati di Allegri: out Howedes, c’è Chiellini

La Juventus sfida il Bologna nel match valido per la 36esima giornata di Serie A Tim 2017/2018: Allegri dovrà fare a meno di Pjanic e Howedes

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha diramato la lista dei convocati per la sfida contro il Bologna, valida per la 36esima giornata di Serie A Tim 2017/2018 e in programma domani all’Allianz Arena alle 20.45. L’allenatore bianconero dovrà fare a meno di Howedes (stagione finita per lui), mentre Chiellini partirà con la squadra nonostante l’infortunio. Out anche Pjanic per squalifica.

Questo l’elenco completo dei calciatori che prenderanno parte alla gara: Buffon, Szczesny, Pinsoglio; Chiellini, Benatia, Alex Sandro, Barzagli, Rugani, Lichtsteiner; Khedira, Marchisio, Matuidi, Asamoah, Bentancur; Cuadrado, Higuain, Dybala, Douglas Costa, Bernardeschi.