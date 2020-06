Infortunio Ilicic, oggi l’allenamento decisivo: ma lo sloveno rischia di saltare la Lazio

Infortunio Ilicic, oggi l’allenamento decisivo: in dubbio con la Lazio, Gasperini spera di recuperarlo per la sfida coi biancazzurri

(dal nostro inviato Patrick Iannarelli) – Stasera i convocati, subito dopo la rifinitura. Tutti sperano di recuperare Josip Ilicic, attaccante sloveno dell’Atalanta che non è andato nemmeno in tribuna col Sassuolo.

Il giocatore ieri si è allenato a parte, oggi ci sarà l’eventuale via libera. Molto probabilmente però non riuscirà a recuperare in tempo per la sfida del Gewiss Stadium contro i biancazzurri.