Infortunio Immobile, giovedì altri esami: Lazio col fiato sospeso

Infortunio Immobile: nella giornata di giovedì nuovi esami per l’attaccante della Lazio, che tiene il fiato sospeso

Fiato sospeso per Ciro Immobile. L’infortunio che gli ha fatto saltare Inghilterra e Ungheria non è superato e lo tiene a rischio per lo Spezia. Ieri mattina è stato sottoposto a controlli dai medici biancocelesti che hanno confermato l’edema muscolare e per tanto giovedì verrà sottoposto a nuovi controlli.

L’edema deve riassorbirsi, come riportato dal Corriere dello Sport. Immaginarlo in campo da titolare domenica prossima sembra un’illusione, ma forse riuscirà ad accomodarsi in panchina.