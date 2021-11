Infortunio Kean: le condizioni dell’attaccante in vista della Fiorentina

Infortunio Kean: l’attaccante della Juventus ha lavorato ancora a parte nell’allenamento odierno. Verso il forfait contro la Fiorentina

La Juventus di Allegri prepara la sfida alla Fiorentina, l’ultima del terzo mini-ciclo stagionale prima della sosta per le Nazionali. Il tecnico toscano ha recuperato Ramsey, che oggi si è allenato con il gruppo.

Lavoro personalizzato a parte, invece, per Moise Kean: l’attaccante della Juventus difficilmente recupererà per sabato. Si va verso il forfait ed è così da escludere anche la sua convocazione in Nazionale. Kean si rivedrà solo dopo la sosta.