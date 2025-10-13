Infortunio Kean, l’attaccante lascia il ritiro azzurro ma rassicura tutti: spunta la ‘promessa’ social – FOTO

Infortunio Kean, l’attaccante della Fiorentina non si arrende: ecco il messaggio che carica gli Azzurri – FOTO

Un infortunio alla caviglia ha costretto Moise Kean a lasciare il ritiro della Nazionale, saltando così la prossima sfida contro Israele. La paura, però, è durata poco: gli esami svolti a Firenze hanno escluso lesioni gravi, regalando un sospiro di sollievo al CT Gattuso e alla Fiorentina.

L’attaccante, classe 2000 ed ex juventino, si era fermato durante la gara con l’Estonia. Nonostante la delusione per il forfait, Kean ha subito voluto rassicurare tutti con un messaggio sui social: «Nessuno può fermare ciò che Dio sta per farti fare, tornerò molto presto. Forza Azzurri!»

Parole che trasmettono maturità e spirito da leader, confermando la crescita di un giocatore che, dopo un avvio di stagione brillante, non ha alcuna intenzione di fermarsi.

Il calcio italiano può tirare un sospiro di sollievo: l’infortunio non è grave e i tifosi, sia viola che bianconeri, attendono di rivederlo presto in campo, più determinato che mai.

