Infortunio Kean: Moise out contro Israele. Ha lasciato il ritiro della Nazionale

Infortunio Kean: è out contro Israele. Moise lascia il ritiro della Nazionale. L’attaccante azzurro farà a ritorno a Firenze dove comincerà il suo recupero

Niente da fare per Moise Kean. L’attaccante della Fiorentina ha dovuto abbandonare il ritiro della Nazionale italiana a causa della distorsione alla caviglia destra rimediata durante il match di qualificazione ai Mondiali contro l’Estonia. La partita, che lo aveva visto protagonista in avvio con il gol del vantaggio azzurro, si era conclusa prematuramente per lui al 15′ del primo tempo.

Nonostante le prime valutazioni avessero lasciato aperta una porta alla speranza per un suo recupero in vista della cruciale sfida contro Israele, gli esami strumentali a cui è stato sottoposto nella mattinata di oggi hanno dato esito negativo. I controlli hanno infatti confermato che i postumi dell’infortunio non gli consentiranno di essere a disposizione del commissario tecnico Gennaro Gattuso.

Di comune accordo con lo staff medico, si è quindi deciso per il rientro del giocatore a Firenze, dove inizierà il percorso riabilitativo con il suo club. Una tegola per la Nazionale, che perde un elemento in grande forma, autore di quattro gol nelle ultime tre presenze, in un momento delicato del cammino verso la qualificazione. L’azzurro lascia quindi il gruppo, che dovrà ora preparare la partita con Israele senza il suo contributo.







