Infortunio Khedira: problema muscolare per il tedesco, salta Napoli Juve

Forfait dell’ultimo secondo per Sami Khedira, centrocampista della Juve, in vista della finale di Coppa Italia contro il Napoli che andrà in scena questa sera alle ore 21:00.

Secondo quanto riportato dai canali ufficiali bianconeri, il tedesco ha lamentato un problema muscolare all’adduttore destro nell’ultima sessione di allenamento. Le sue condizioni saranno valutate nella giornata di domani. Niente panchina per il numero 6 della rosa di Maurizio Sarri.

.@SamiKhedira suffered muscle discomfort in his right adductor in the last training session which will be evaluated tomorrow.

— JuventusFC (@juventusfcen) June 17, 2020