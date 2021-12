Infortunio Kjaer: l’esito degli esami effettuati oggi

Il danese Simo Kjaer è uscito anzitempo dalla sfida di Marassi contro il Genoa: per il centrale oggi l’esito degli esami strumentali

Nella sfida di ieri sera fra Genoa e Milan, oltre al risultato ha fatto eco anche l’uscita per infortunio di Simon Kjaer. Pochi minuti in campo e l’uscita in barella per il centrale rossonero.

Oggi erano attesi gli esami strumentali per capire l’entità dell’infortunio. Problema ai legamenti del ginocchio sinistro e domani operazione per rimettersi in piedi il prima possibile. Grossa tegola per il Milan di Pioli.

