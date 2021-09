Milan, infortunio Krunic: il centrocampista a rischio per la Lazio

A causa dell’infortunio rimediato durante il ritiro con la Nazionale, Rade Krunic rischia di non essere convocato con la Lazio. Le condizioni

Non si è allenato con la squadra oggi Rade Krunic, tornato malconcio dall’impegno con la Nazionale bosniaca. Il centrocampista ha un problema muscolare e il suo infortunio verrà valutato nelle prossime ore dallo staff medico.

Stefano Pioli potrebbe pensare di escluderlo dai convocati per il match contro la Lazio, nel caso in cui non dovesse riuscire a recuperare in tempo.

