Infortunio Lasagna: le condizioni dell’attaccante dell’Udinese, assente durante la partita della Dacia Arena contro la Juventus

Kevin Lasagna non è risultato disponibile per la partita contro la Juventus, di scena alla Dacia Arena e valevole per la 35a giornata del campionato di Serie A.

L’attaccante ha sofferto un problema muscolare e non è stato rischiato in via precauzionale dal tecnico friulano Luca Gotti.