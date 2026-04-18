Infortunio Lazzari: si ferma l’esterno della Lazio contro il Napoli. Le condizioni e quanto potrebbe rimanere ai box

Infortunio Lazzari: stop per l’esterno della Lazio nel match contro il Napoli. Le condizioni e quanto rimarrà fuori

La sfida di campionato tra Napoli e Lazio lascia in dote una preoccupazione non indifferente per lo staff tecnico della compagine capitolina. Se da un lato il risultato sorride ai biancocelesti, dall’altro l’allenatore Maurizio Sarri deve fare i conti con una brutta tegola arrivata nelle battute conclusive della partita. Giunti all’82’ del secondo tempo, infatti, il mister è stato costretto a ricorrere a un cambio d’emergenza: Manuel Lazzari ha dovuto alzare bandiera bianca, lasciando il proprio posto sulla fascia a Elseid Hysaj. La causa dell’uscita anticipata dal terreno di gioco è da attribuire a un improvviso problema muscolare che ha colpito la gamba del terzino italiano, rendendogli impossibile continuare a correre e lottare sul prato dell’impianto campano.

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La dinamica dello stop e l’intervento medico

La serietà del guaio fisico è parsa piuttosto evidente fin dai primi istanti. Il cursore di fascia destro, percepita la fitta dolorosa, ha immediatamente chiesto il cambio indirizzando ampi gesti verso la propria panchina. Un segnale d’allarme chiarissimo che testimonia l’impossibilità di proseguire la gara. I sanitari del club romano si sono subito mobilitati, analizzando a caldo la situazione dell’arto colpito direttamente a ridosso della linea laterale, prima di accompagnare precauzionalmente il calciatore verso gli spogliatoi per evitare ulteriori complicazioni.

I tempi di recupero e l’attesa per gli esami strumentali

Al momento regna la massima prudenza. L’equipe medica valuterà attentamente le condizioni di Lazzari durante le prossime quarantotto ore per definire la reale gravità del danno. Attualmente non è possibile avanzare ipotesi certe sui tempi di recupero, ma questa assenza forzata rischia di pesare come un macigno sulle rotazioni della rosa, specialmente in una fase così congestionata che vede la Lazio impegnata anche sul fronte della Coppa Italia, competizione che richiede un grande dispendio di energie fisiche e nervose.

Nel quartier generale biancoceleste si respira un’aria di forte attesa. La speranza di Sarri è che il fastidio si riveli un banale affaticamento muscolare da sovraccarico e non una lesione vera e propria. Solamente i futuri esami strumentali a cui si sottoporrà l’atleta potranno sciogliere ogni dubbio e chiarire l’entità esatta dell’infortunio.