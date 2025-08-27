Infortunio Leao, ci sarà l'attaccante del Milan a Lecce? Arriva la decisione rossonera - Calcio News 24

Infortunio Leao: salta anche la trasferta di Lecce, il Milan non rischia il numero 10. La situazione

L’infortunio di Leao continua a condizionare i piani del Milan. Il talento portoghese, punto di riferimento del reparto offensivo rossonero, non sarà disponibile nemmeno per la seconda giornata di campionato, in programma contro il Lecce. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, il numero 10 rossonero non partirà con il resto della squadra alla volta della Puglia.

Le condizioni di Rafael Leao non destano allarme, ma lo staff medico rossonero e mister Allegri hanno deciso con prudenza di non forzare i tempi. Il fastidio al polpaccio, rimediato pochi minuti dopo aver segnato il primo gol stagionale del nuovo Milan contro il Bari in Coppa Italia, lo costringe ai box per la seconda gara consecutiva. Il club non vuole correre rischi, soprattutto a inizio stagione, quando un recupero affrettato può trasformarsi in una ricaduta pesante.

Il Milan si presenterà quindi allo stadio Via del Mare con lo stesso trio offensivo che ha affrontato la Cremonese nella prima giornata: Christian Pulisic, Santiago Gimenez e Samuel Chukwueze. Un attacco valido ma che, senza Leao, perde imprevedibilità e profondità. L’infortunio di Leao, infatti, toglie alla squadra la sua principale fonte di accelerazioni e strappi decisivi negli ultimi trenta metri.

Le scelte dello staff tecnico sono figlie di una strategia conservativa, che guarda al lungo periodo. Dopo Lecce, il calendario del Milan si fa subito impegnativo, con sfide ravvicinate e potenzialmente decisive in chiave Scudetto. In questo senso, preservare Leao oggi significa garantirsi un’arma in più domani, soprattutto in vista dei big match e degli impegni europei.

In molti si chiedono quando tornerà il portoghese, ma non ci sono date ufficiali. La parola d’ordine a Milanello è «cautela». Il recupero procede senza intoppi, ma sarà lo stesso Leao, insieme allo staff, a valutare quando potrà tornare al 100%.

L’infortunio di Leao, per ora, obbliga Allegri a ridisegnare l’attacco e a chiedere agli altri interpreti di fare un passo avanti. Il Milan, intanto, si affida a un gruppo compatto e determinato a fare risultato anche senza il suo gioiello più brillante.