Infortunio Leao, tutti preoccupati in casa Milan dopo ieri. La situazione non lascia dubbi

Infortunio Leao, cresce la preoccupazione in casa Milan: stagione 2025 a rischio?

L’Infortunio Leao è diventato in poche ore il tema dominante dell’ambiente rossonero. La vittoria contro il Torino è stata infatti oscurata dal momento in cui l’attaccante portoghese si è fermato, toccandosi la parte superiore dell’adduttore destro e chiedendo immediatamente il cambio. Un gesto che ha allarmato lo staff tecnico e i tifosi, riaccendendo il timore di un nuovo problema muscolare in un periodo particolarmente delicato della stagione.

Le prime sensazioni che filtrano da Milanello non sono incoraggianti. Sebbene si attenda l’esito degli esami strumentali nelle prossime 24-48 ore, la paura principale è che l’Infortunio Leao possa essere più serio di una semplice contrattura o di un affaticamento. L’ipotesi di uno strappo muscolare viene affrontata con cautela, ma non è esclusa, e questo scenario cambierebbe radicalmente le prospettive del giocatore per il finale dell’anno solare.

Nel caso in cui la diagnosi confermasse una lesione importante, il 2025 sportivo di Leao sarebbe virtualmente concluso. Un rientro lampo appare difficilmente realizzabile quando si parla di un danno muscolare di entità significativa, e la possibilità di rivedere il portoghese in campo solo a gennaio diventerebbe la più probabile. A Milanello si fanno già i primi conteggi, perché perdere un elemento cardine come Leao in un momento cruciale della stagione equivarrebbe a un duro colpo sia per il gioco della squadra sia per le ambizioni in campionato.

L’Infortunio Leao arriva inoltre in una fase in cui il Milan aveva trovato continuità e fiducia. Per questo, l’attesa del bollettino medico è accompagnata da un clima di forte apprensione: una diagnosi negativa potrebbe rallentare la corsa Scudetto proprio quando i rossoneri sembravano aver ritrovato compattezza e qualità nelle prestazioni.

Non resta che aspettare gli esami e sperare che l’Infortunio Leao sia meno grave del previsto. L’intero mondo Milan trattiene il fiato.