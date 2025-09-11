Infortunio Luvumbo, come sta l'attaccante del Cagliari? La situazione attuale - Calcio News 24

Infortunio Luvumbo: l’attaccante del Cagliari a rischio per la sfida contro il Parma

Il Cagliari potrebbe dover rinunciare a uno dei suoi elementi più brillanti in vista della terza giornata di Serie A 2025/26. L’infortunio di Zito Luvumbo, rimediato durante la pausa per le Nazionali, tiene in ansia lo staff tecnico e i tifosi rossoblù. L’attaccante angolano, infatti, ha riportato una lesione distrattiva di basso grado agli adduttori della coscia destra mentre era impegnato con la selezione dell’Angola.

Luvumbo lavora a parte: condizioni incerte

Nella giornata di oggi, Luvumbo ha svolto una seduta di allenamento personalizzata, lontano dal resto del gruppo. Lo staff medico del Cagliari ha preferito non forzare i tempi, optando per un programma individuale di recupero. Il fastidio muscolare persiste e, ad oggi, la sua presenza contro il Parma – in programma sabato 13 settembre alla Unipol Domus – appare fortemente in dubbio.

L’infortunio di Luvumbo rappresenta un problema significativo per il tecnico Fabio Pisacane, che dovrà rivedere le scelte offensive in vista del match contro i crociati. L’assenza dell’angolano, considerato uno dei calciatori più esplosivi e talentuosi della rosa, potrebbe costringere l’allenatore ad adattare il modulo e puntare su soluzioni alternative in attacco.

Pisacane studia le alternative

Nel caso in cui Luvumbo non recuperasse in tempo, Pisacane dovrà decidere se affidarsi a giocatori più esperti o concedere spazio a qualche giovane. In ogni caso, sarà una decisione delicata, perché l’infortunio di Luvumbo priva il Cagliari di una delle sue frecce più veloci e pericolose. La sua capacità di spaccare le difese avversarie in velocità è un’arma tattica che difficilmente può essere replicata da altri elementi della rosa.

Attesa per aggiornamenti sul recupero

Nei prossimi giorni sono attesi aggiornamenti ufficiali sulle condizioni del giocatore. Il club monitorerà quotidianamente lo stato fisico dell’angolano e valuterà l’evoluzione del quadro clinico. I tifosi sperano di rivederlo presto in campo, ma l’infortunio di Luvumbo potrebbe tenerlo fuori ancora per qualche settimana, a seconda della risposta del muscolo al lavoro personalizzato.

Nel frattempo, al Cagliari non resta che prepararsi al meglio per il Parma, con o senza il suo numero 77.