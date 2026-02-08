Connect with us
Atalanta Bologna Cagliari Como Cremonese Fiorentina Genoa Inter Juventus Lazio Lecce Milan Napoli Parma Pisa Roma Sassuolo Torino Udinese Verona

Bologna News

Infortunio Lykogiannis: le condizioni dell’esterno dopo Bologna Parma e quanto dovrà rimanere fuori. Ultimissime

Published

1 minuto ago

on

By

lykogiannis

Infortunio Lykogiannis: le condizioni dell’esterno del Bologna Parma e quanto dovrà restare ai box

Il derby emiliano non lascia in eredità solo il risultato del campo, ma anche scorie pesanti che preoccupano l’ambiente rossoblù. Oltre alle fatiche e alla sconfitta di una partita intensa, il Bologna deve fare i conti con un bollettino medico che rischia di complicare i piani dello staff tecnico in vista dei prossimi, ravvicinati impegni di campionato. Durante la sfida contro il Parma, infatti, Vincenzo Italiano è stato costretto a operare un cambio forzato che riduce le opzioni sulle corsie laterali. L’allenatore ex Fiorentina perde una pedina fondamentale per le sue rotazioni: Charalampos Lykogiannis.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

La dinamica: ko al minuto 68

L’episodio che ha fatto scattare l’allarme è avvenuto intorno alla metà della ripresa, precisamente al 68′ minuto. Il terzino greco si è reso protagonista di un generoso ripiegamento difensivo per arginare una ripartenza dei ducali. Al termine dello scatto, la smorfia di dolore è stata inequivocabile. Lykogiannis ha rallentato vistosamente l’azione, portandosi subito la mano alla coscia destra e accasciandosi al suolo. I segnali del corpo sono stati chiari fin da subito: il giocatore ha immediatamente chiesto il cambio alla panchina, consapevole di non poter proseguire la gara.

Sospetto stiramento: attesa per gli esami

Lo staff medico del Bologna è intervenuto prontamente sul terreno di gioco, ma la diagnosi preliminare lascia poco spazio all’ottimismo: si tratta di un problema all’adduttore destro. Resta ora da capire l’entità del danno: la speranza è che si tratti di un semplice affaticamento, ma il timore concreto è quello di una lesione muscolare che potrebbe costringere il greco ai box per diverse settimane. Gli esami strumentali, previsti nelle prossime ore, faranno luce sui reali tempi di recupero.

Tocca a Juan Miranda

Al posto dello sfortunato greco è subentrato Juan Miranda. Il terzino spagnolo sarà ora chiamato agli straordinari. Per Italiano, la gestione delle energie sulla fascia sinistra diventa un rebus delicato: senza la fisicità di Lykogiannis, Miranda dovrà garantire continuità e tenuta difensiva in un momento cruciale della stagione.

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Ultime notizie Calciomercato LIVE Ultime notizie Calciomercato LIVE
Calciomercato51 minuti ago

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Ultime notizie Calciomercato LIVE: segui con noi tutte le notizie del giorno, aggiornate ora dopo ora dalla redazione di Calcio...

video

Spalletti conferenza 02 Spalletti conferenza 02
Hanno Detto1 giorno ago

Juventus, Spalletti alla vigilia della Lazio: «Conceicao e Kelly da valutare. Rinnovo Yildiz? Oggi un giorno importante, sul mio rinnovo…» – VIDEO

Juventus, Luciano Spalletti interviene in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato contro la Lazio: le sue dichiarazioni La...
Change privacy settings
×