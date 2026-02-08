Infortunio Lykogiannis: le condizioni dell’esterno dopo Bologna Parma e quanto dovrà rimanere fuori. Ultimissime

Infortunio Lykogiannis: le condizioni dell’esterno del Bologna Parma e quanto dovrà restare ai box

Il derby emiliano non lascia in eredità solo il risultato del campo, ma anche scorie pesanti che preoccupano l’ambiente rossoblù. Oltre alle fatiche e alla sconfitta di una partita intensa, il Bologna deve fare i conti con un bollettino medico che rischia di complicare i piani dello staff tecnico in vista dei prossimi, ravvicinati impegni di campionato. Durante la sfida contro il Parma, infatti, Vincenzo Italiano è stato costretto a operare un cambio forzato che riduce le opzioni sulle corsie laterali. L’allenatore ex Fiorentina perde una pedina fondamentale per le sue rotazioni: Charalampos Lykogiannis.

La dinamica: ko al minuto 68

L’episodio che ha fatto scattare l’allarme è avvenuto intorno alla metà della ripresa, precisamente al 68′ minuto. Il terzino greco si è reso protagonista di un generoso ripiegamento difensivo per arginare una ripartenza dei ducali. Al termine dello scatto, la smorfia di dolore è stata inequivocabile. Lykogiannis ha rallentato vistosamente l’azione, portandosi subito la mano alla coscia destra e accasciandosi al suolo. I segnali del corpo sono stati chiari fin da subito: il giocatore ha immediatamente chiesto il cambio alla panchina, consapevole di non poter proseguire la gara.

Sospetto stiramento: attesa per gli esami

Lo staff medico del Bologna è intervenuto prontamente sul terreno di gioco, ma la diagnosi preliminare lascia poco spazio all’ottimismo: si tratta di un problema all’adduttore destro. Resta ora da capire l’entità del danno: la speranza è che si tratti di un semplice affaticamento, ma il timore concreto è quello di una lesione muscolare che potrebbe costringere il greco ai box per diverse settimane. Gli esami strumentali, previsti nelle prossime ore, faranno luce sui reali tempi di recupero.

Tocca a Juan Miranda

Al posto dello sfortunato greco è subentrato Juan Miranda. Il terzino spagnolo sarà ora chiamato agli straordinari. Per Italiano, la gestione delle energie sulla fascia sinistra diventa un rebus delicato: senza la fisicità di Lykogiannis, Miranda dovrà garantire continuità e tenuta difensiva in un momento cruciale della stagione.