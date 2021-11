Infortunio Maignan, ecco quando il Milan potrebbe rivederlo in campo

Infortunio Maignan, il portiere è seriamente vicino al recupero. Ecco quando dovrebbe tornare in campo con il Milan

Mike Maignan, stando a quando appreso dalla redazione di MilanNews24.com, sarebbe pronto a tornare. Il francese sarebbe ad un passo dal rientro in campo. Confermata l’indiscrezione di questa mattina del Corriere della Sera.

L’ex Lille ha svolto ieri lavoro personalizzato ma presto potrebbe tornare in gruppo. La volontà di Mike sarebbe addirittura quella di giocare contro il Sassuolo. I medici hanno dato il via libera ma toccherà a Pioli e staff l’ultima parola. La sua possibile convocazione avverrà solo se il giocatore sarà al 100% della condizione fisica. In caso contrario la sua presenza sarà rimandata tra Genoa o Salernitana.