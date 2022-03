L’Atalanta, oggi in campo per preparare la sfida contro la Roma, ha visto allenarsi a parte Malinovskyi che resta in dubbio per la partita

Domenica l’Atalanta affronterà la Roma e in dubbio per la sfida dell’Olimpico cè anche Malinovskyi.

Dopo il forfait contro la Sampdoria, l’ucraino si è allenato a parte oggi ed è in dubbio in vista del weekend. Gasperini ha ancora diversi giorni per provare a recuperarlo.