Atalanta, la rinascita di Miranchuk passa dal cambio di ruolo?

Miranchuk ha fatto vedere le sue doti contro la Sampdoria, potrebbe essere il ruolo di falso nove quello per la sua rinascita?

Dalla possibile cessione alla conferma per i vari infortuni: Miranchuk vuole prendersi l’Atalanta, cosa che non ha mai fatto dal suo arrivo a Bergamo.

Sporadiche prestazioni convincenti e positive, ultima quella da subentrato contro la Sampdoria dove è entrato in campo in un ruolo inedito. Senza punte di ruolo, Gasperini ha deciso di puntare sul russo come falso nove. Scelta giusta e premiata da un gol e un assist per Miranchuk. Potrebbe essere questo ruolo per la svolta a Bergamo?