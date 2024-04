Atalanta Empoli, Gasperini: «Puntiamo all'Europa League. Su Touré...»

Le parole dell’allenatore nerazzurro Gian Piero Gasperini dopo quella che è stata la partita di stasera tra Atalanta ed Empoli

Conferenza stampa di Gasperini post Atalanta Empoli:

CAMPIONATO ED EUROPA LEAGUE – «La teoria va sempre accompagnata dalla pratica. Bisogna dire che i nostri risultati sono stati abbastanza favorevoli: dopo la posizione è sempre una conseguenza. Vogliamo stare dentro tutto tra campionato e coppe, anche perché le partite non sono mai facili e adesso bisognerà pensare all’Europa League. In questo momento credo che l’Europa League sia la competizione a cui teniamo di più: sarebbe storica per l’Atalanta, anche se affrontare il Marsiglia non è mai facile».

PASALIC E TOURE’ – «Super Mario ha calciato bene e ha fatto goal e vuole raggiungere il record con più goal in Italia e ci arriverà: lui ha avuto una maturazione definitiva dove credo che abbia raggiunto una maggiore maturità, maggiore interdizione, maggior tenuta fisica senza perdere la sua capacità d’inserimento: un giocatore completo. El Bilal atleticamente è recuperato, in attacco forse dopo il 2-0 potevamo fare ancora più goal, però lui è un giocatore dove pesa una valorizzazione molto alta che accende i riflettori su questo ragazzo: quando paghi un ragazzo 30 milioni la curiosità si alza. Era una partita dove siamo riusciti a sbloccarla subito dove abbiamo creato pochi pericoli. Non abbiamo rischiato nulla. Va bene così, dove dobbiamo sviluppare bene il gioco dove serve comunque mantenere alto il livello».

SCALVINI E KOLASINAC – «Ci tenevo che oggi giocassero entrambi, però vedremo per giovedì se giocherà dall’inizio o meno: per noi è fondamentale perché dietro altrimenti non è un problema».

ATTACCO – «Deve essere un reparto ad alti livelli. Se non hai queste capacità offensive fai molta fatica. Volevo un po’ più di qualità e tecnica, per il resto siamo abbastanza solidi. Oggi non ho fatto giocare Scamacca perché ha avuto un piccolo risentimento. Staremo a vedere a giovedì. La nostra non credo sia una rosa profonda, dove alcuni giocatori come Adopo e Bonfanti non sono molto utilizzati: le rose vanno fatte con questo criterio. Questi giocatori devono ruotare dove sono tutti partecipi. Abbiamo molti cambi: è una rosa come piace a me».