Moviola Atalanta Empoli, l’episodio chiave del match

L’episodio arbitrale chiave del match valido per la giornata di Serie A TIM 2023/24: moviola Atalanta Empoli

L’episodio chiave della moviola del match tra Atalanta e Empoli, valido per la giornata della Serie A 2023/24. Dirige la sfida l’arbitro Fabbri.

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

81′ AMMONIZIONE SCALVINI. Fallo ai danni di Cambiaghi. Cartellino giallo.

76′ AMMONIZIONE KOVALENKO. Fallo a centrocampo dell’ex nerazzurro ai danni di Lookman e cartellino giallo.

39′ RIGORE PER L’ATALANTA. Contatto in area tra Pezzella ed El Bilal Touré e l’arbitro dopo un consulto con la moviola decide per il penalty.

23′ AMMONIZIONE LUPERTO. Fallo ai danni di Miranchuk e cartellino giallo per il giocatore dell’Empoli