Atalanta, l’agente di Miranchuk: «Futuro? Nessuno lo conosce, ma di una cosa sono sicuro»

Vadim Shpinev, agente del fantasista dell’Atalanta Miranchuk, ha parlato così del suo assistito tra futuro e prestazioni in campo

Ai microfoni di RIA Novosti, Vadim Shpinev, agente di Aleksey Miranchuk, ha parlato del fantasista dell’Atalanta, al centro di diverse voci di mercato lo scorso gennaio.

LE PAROLE – «Non posso dire nulla su come si svilupperà la carriera di Alexei in Italia perchè nessuno lo sa. C’è solo un fatto ed è che è entrato durante la partita, dopo non aver giocato per un mese, e ha ripagato questa fiducia con il suo lavoro e ha dimostrato il suo livello. Non sono le uscite sui social network a parlare per il calciatore, ma il suo atteggiamento sul campo di gioco. Anche il tecnico della Samp si è alzato in piedi e ha applaudito il suo gol di Aleksey. Non lo ha fatto per la situazione politica ma per il gesto freddo del ragazzo. Quale altra prova della sua professionalità è necessaria?».