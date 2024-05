Gasperini post Salernitana Atalanta: «La gara più DIFFICILE da affrontare. Fiduciosi per la FINALE. Sugli infortuni...»

Le PAROLE dell’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini dopo la vittoria contro la Salernitana stasera

Ai microfoni di DAZN, l’allenatore dell’Atalanta Gasperini ha parlato della vittoria contro la Salernitana.

«Le partita più difficile da preparare dove potevamo anche perdere. La Salernitana è una buona squadra nonostante la retrocessione, abbiamo avuto il demerito di non sfruttare le occasioni precedenti. Prima di Roma e Fiorentina c’è la gara con il Marsiglia, senza dimenticarci anche della finale di Coppa Italia. Sotto l’aspetto fisico e atletico serve recuperare energie. Contro il Marsiglia mi aspetto una gara molto impegnativa: siamo fiduciosi nel raggiungere la finale. La soddisfazione più grande è quella di portare il popolo atalantino in giro per l’Europa: ciò che mi hanno chiesto dal primo giorno che sono arrivato a Bergamo, ogni anno dico sempre ai tifosi di rinnovare i passaporti. Trofeo? Tanta roba. Infortuni? Kolasinac non sarà recuperabile per il Marsiglia, Toloi invece ha ricominciato ad allenarsi in campo, Holm distante, ma per il bosniaco bisognerà valutare»