Salernitana Atalanta 1-0 LIVE: FINE PRIMO TEMPO all'Arechi - Calcio News 24

A Salerno, il match valido per la giornata di Serie A 2023/2024 tra Atalanta e Salernitana: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live

A Salerno, Atalanta e Salernitana si affrontano nel match valido per la giornata della Serie A 2023/24.

SINTESI SALERNITANA ATALANTA

FINE PRIMO TEMPO

45′ OCCASIONE ATALANTA. Cross di Hateboer in mezzo per trovare Scamacca che tenta il tiro. Palla fuori.

44′ AMMONIZIONE SALERNITANA. Cartellino giallo per Pasalidis per fallo su Lookman.

34′ Tchaouna! Riparte in contropiede l’attaccante che ha la meglio su Scalvini che tenta il tiro. Palla deviata in angolo.

31′ La Dea prova ad attaccare, ma la difesa granata è solida

25′ SCAMACCA! Cross di Hateboer e colpo di testa dell’attaccante. Palla fuori.

19′ Scamacca tenta un cross dalla destra che trova Ademola Lookman che di prima intenzione manda la palla fuori.

17′ GOAL DELLA SALERNITANA! Verticalizzazione di Vignato dove Tchaouna ha la meglio su Marten De Roon mettendo in rete il pallone del vantaggio. L’azione viene controllata per un sospetto fuorigioco e il VAR convalida.

14′ ALTRA OCCASIONE PER L’ATALANTA. Lookman per Ederson che mette in mezzo per Scamacca che si gira tentando il tiro. La palla colpisce il difensore poi Hateboer di testa mette fuori.

11′ Sempre nerazzurri in avanti con Miranchuk chiave del gioco nerazzurro.

7′ MIRANCHUK! Conclusione del russo con un sinistro che di poco non trova la porta.

5′ OCCASIONE ATALANTA. Azione Scamacca-Lookman con il nigeriano che tenta il tiro. Palla alta

2′ L’Atalanta sta partendo bene con Lookman e Scamacca a farla da padrone.

E’ COMINCIATO IL MATCH