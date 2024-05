Atalanta Gasperini: «Sono giorni bellissimi da vivere, ora manca il coronamento più prestigioso»

Le parole di Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, dopo la vittoria ottenuta dai bergamaschi contro il Lecce

Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria dell’Atalanta contro il Lecce. Di seguito le sue parole.

VITTORIA – «Bellissima, sono veramente felice. Dopo due anni tornare in Champions per la quarta volta con l’Atalanta è veramente straordinario. Sono felice per tutta quanta Bergamo, per la società e per i giocatori. Sono stati artefici straordinari».

TESTA ALLA FINALE – «Arrivare alla finale con la certezza di fare la Champions è sicuramente un traguardo forte e deve essere un propellente. Già la finale è un grandissimo traguardo e giochiamo contro una squadra che non ha mai perso. Abbiamo giocato tantissimo e, per la prima volta in finale di Coppa Italia, siamo stati un po’ più sottotono. Proprio la vittoria di oggi ci dà le condizioni migliori per andare a giocare la finale».

GESTIONE FISICA E MENTALE – «Oggi alcune scelte sono state in funzione della gara di mercoledì, venivamo da 3 partite di assoluto livello in 7 giorni. Abbiamo vinto bene e non abbiamo avuto infortuni, ci presentiamo con la condizione migliore possibile».

SODDISFATTO DA CHI HA GIOCATO DI MENO – «Dobbiamo essere felici. C’è un gruppo molto consistente, qualcuno a giocato meno ma questa è una vittoria di tutti. Sono ragazzi capaci di fare una stagione straordinaria».

DE KETELAERE – «Indubbiamente, lui ha le qualità e in futuro potrà fare di più. Sia lui che Scamacca venivano da una stagione difficile e hanno avuto uno slancio di cui ha tratto vantaggio tutta la squadra. Entrambi hanno delle possibilità di crescita sotto tutti gli aspetti».

COME FERMARE IL LEVERKUSEN – «E’ una squadra forte, che ha fatto una stagione da imbattuta. Avversario di gradissimo valore, dobbiamo pensare a noi stessi. Dispiaciuto per l’assenza di De Roon, rappresenta al meglio l’Atalanta e Bergamo. Un’assenza che dispiace al di là della mancanza in campo. Verrà in panchina con me e darà comunque il suo contributo».

COME VIVE QUESTI GIORNI – «Giorni bellissimi da vivere, è un periodo straordinario. Adesso è il coronamento più prestigioso, anche se in termini economici la Champions è una grande conquista. Lo viviamo con la tensione giusta e mi auguro di ripetere le migliori partite dell’Atalanta».