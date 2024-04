Allegri Juve, l’attesa agita gli animi: cosa filtra sul futuro

Il futuro di Allegri alla Juve è ancora tutto da decifrare ma l’attesa della società fa agitare gli animi all’interno della dirigenza

Il futuro di Allegri alla Juve è ancora tutto da decifrare ma l’attesa della società fa agitare gli animi all’interno della dirigenza.

Lo scenario juventino è complesso assai, per cui la decisione di rimandare comunicazioni ed eventuali tagli deve tener conto di situazioni concatenate tra loro. Anche a livello dirigenziale non è tutto così scontato sul fronte conferme. Per quanto riguarda il tecnico, invece, vanta un altro anno di contratto a 7 milioni netti più bonus e, dovesse portare a casa gli obiettivi prefissati con il club ad inizio stagione, avrebbe certamente più forza in fase di trattative, se mai dovessero esserci. Lo scrive Tuttosport.