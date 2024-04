Atalanta Empoli LIVE: cronaca e diretta Serie A

A Bergamo, il match valido per la giornata di Serie A 2023/2024 tra Atalanta ed Empoli: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live

A Bergamo, Atalanta ed Empoli si affrontano nel match valido per la giornata della Serie A 2023/24.

SINTESI ATALANTA EMPOLI

39′ RIGORE PER L’ATALANTA. Contatto in area tra Pezzella ed El Bilal Touré e l’arbitro dopo un consulto con la moviola decide per il penalty. Batte Pasalic e la palla va in rete.

32′ Brutta palla persa da Lookman con l’Empoli che prova ad agire in contropiede. La difesa della Dea è reattiva e riesce ad allontanare.

25′ DJIMSITI! Cross in mezzo di Pasalic, colpo di testa del difensore nerazzurro. Palla fuori.

24′ CAMBIO PER L’EMPOLI: Fuori Walukiewicz, dentro Cacace.

23′ AMMONIZIONE LUPERTO. Fallo ai danni di Miranchuk e cartellino giallo per il giocatore dell’Empoli

18′ Regna l’equilibrio al Gewiss Stadium. Ancora 0-0 tra Atalanta ed Empoli.

12′ Rimane sempre propositiva l’Atalanta con addirittura Hien molto in avanti durante la costruzione offensiva dei nerazzurri. Ancora 0-0

8′ Fazzini ci prova di testa. Palla a lato a termine di una buonissima azione.

6′ Azione rapida con Lookman che prova una conclusione. La difesa devia in calcio d’angolo.

4′ Zappacosta cerca la testa di El Bilal Touré, ma la palla è alta sopra la traversa.

2′ OCCASIONE EMPOLI. Cambiaghi dalla sinistra tenta di servire Niang che tenta subito la conclusione. Palla fuori.

1′ Nerazzurri subito offensivi puntando tutto sull’agilità di Lookman e Touré.

E’ COMINCIATA ATALANTA EMPOLI