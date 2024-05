All’Atalanta mancherà Scamacca, ma non le SOLUZIONI per battere la Juve: da De Ketelaere a Touré

Per Atalanta Juve non sarà disponibile per squalifica Gianluca Scamacca. Assenza pesante, ma non esente da soluzioni

In vista della finale di Coppa Italia contro la Juve, l’Atalanta dovrà fare a meno del suo bomber Scamacca causa squalifica ottenuta durante la gara contro la Fiorentina. Al di là delle polemiche su quell’ammonizione dove Gian Piero Gasperini ieri in conferenza stampa ha voluto ancora rimarcare, non si può certo dire che ai nerazzurri possa pesare tanto da essere dipendenti dal numero 90 nerazzurro.

Certo, Gianluca sta facendo tra campionato e coppe un girone di ritorno strepitoso tra costruzione e finalizzazione all’interno dello scacchiere orobico, ma dall’altra parte l’Atalanta non è esente da soluzioni che possano tappare tale assenza.

Se si vuole fare una torta di mele, ma mancano i frutti, la si può fare al cioccolato o con la marmellata: verrebbe fuori un gusto diverso, ma con lo stesso risultato (l’importante è avere comunque ingredienti all’altezza). Nell’Atalanta le soluzioni non mancano: dal duo Lookman-De Ketelaere (che nella prima parte di stagione era il tandem titolare inamovibile prima dell’esplosione di Scamacca) all’incursore Pasalic fino a due giocatori di qualità come Miranchuk e soprattutto El Bilal Touré.

Il numero 10 davanti è ultimamente in forma, dove ha dimostrato rapidità, capacità di fare la differenza nell’uno contro uno e ovviamente sempre al centro dell’azione quando è lui a svolgere il ruolo di prima punta mettendo in difficoltà gli avversari, ovviamente alzando notevolmente il livello di qualità aspettando l’anno prossimo.

Gasperini ha in mano un reparto lungo e qualitativamente all’altezza dove ci sono tanti modi per poter avere la meglio sui bianconeri: nonostante un cannoniere in più come Scamacca avrebbe fatto più che comodo alla Dea.