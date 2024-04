Genoa Cagliari: dove vederla, orario e probabili formazioni

Al Marassi andrà in scena la sfida di Serie A tra Genoa ed Cagliari: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match

Al Marassi andrà in scena la sfida di Serie A tra Genoa e Cagliari. Situazioni opposte per le due squadre. Gilardino e i suoi ragazzi possono dirsi tranquilli in ottica salvezza. Dall’altra parte invece i sardi dovranno lottare ancora per raggiungere l’obiettivo. Le ultime tre gare fanno ben sperare Ranieri e i suoi ragazzi. Cinque punti contro Atalanta, Inter e Juve sono un ottimo bottino. Andiamo a scoprire le ultime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

Genoa (3-4-1-2): Martinez, Vogliacco, De Winter, Vasquez, Sabelli, Frendrup, Badelj, Martin, Gudmundsson, Ekuban, Retegui. All. Gilardino.

Cagliari (3-4-1-2): Scuffet, Hatzidiakos, Mina, Dossena, Nandez, Makoumbou, Sulemana, Augello, Gaetano, Lapadula, Shomurodov. All. Ranieri.

Genoa-Cagliari: orario e dove vederla

Genoa-Cagliari gara delle ore 20:45 del lunedì, che chiuderà la trentaquattresima giornata della Serie A, la quindicesima del girone di ritorno. Verrà trasmessa in esclusiva su DAZN sul canale 214 del satellite di Sky. Per vedere la partita in streaming, DAZN permette la visione anche sul proprio sito ufficiale o sull’app scaricabile su Pc, tablet e smartphone.