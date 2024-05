Moviola Milan Cagliari: promosso l’arbitro Sozza. Manca un’ammonizione, per il resto tutto giusto

Moviola Milan Cagliari, promosso a pieni voti l’arbitro Sozza: le pagelle dei quotidiani sportivi di questa mattina

Giudizi positivi dai quotidiani sportivi sulla direzione arbitrale di Sozza in Milan-Cagliari. Ecco i voti.

LA GAZZETTA DELLO SPORT – voto 6,5: «Valuta bene, e il Var Irrati glielo conferma in cuffia, la non punibilità di un braccio di Thiaw nel primo tempo. Su uno step on foot di Leao a Nandez poteva starci il giallo».

CORRIERE DELLO SPORT – voto 6: «Sozza torna ad arbitrare il Milan dopo un anno e mezzo. Intorno a metà primo tempo lascia correre dopo l’impatto di Thiaw col braccio – che non è proprio attaccato al corpo – nell’area rossonera. Dal Var non si fanno sentire, mentre il giallo a Bennacer sembra un po’ severo: punita l’entrata ruvida dell’algerino su Deiola mentre non c’è dubbio sul giallo a Gabbia. Applica correttamente il vantaggio Sozza, nel secondo tempo, sul contatto tra Reijnders e Sulemana: il Cagliari è in attacco. Non c’è bisogno di approfondire l’azione che porta al 2-0 milanista, perché Pulisic viene tenuto in gioco da Dossena. Così come, quattro minuti più tardi, è Musah a tenere in posizione regolare Nandez servito da Zappa. Vistosa la trattenuta di Mina su Okafor: ineccepibile il giallo. Sul quarto gol rossonero, Leao parte nella propria metà campo – c’è comunque Mina come ultimo difensore – ricevendo il filtrante di Bennacer. Sul tiro di Pulisic Sozza fa ampi segni di aver ricevuto la segnalazione tramite orologio, convalidando il gol»