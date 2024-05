Red Bull Salisburgo UFFICIALE: il nuovo allenatore arriva dal LIVERPOOL

Il Red Bull Salisburgo ha ufficializzato l’allenatore della squadra austriaca per la prossima stagione. I dettagli

Pepijn Lijnders assumerà il ruolo di allenatore del Red Bull Salzburg dopo la sua partenza dal Liverpool. La notizia è ufficiale e l’ha data proprio il sito dei Reds. L’olandese, assistente di Jurgen Klopp, ha dichiarato:

«Sono molto orgoglioso di diventare il nuovo allenatore dell’FC Red Bull Salzburg. Questo è un vero privilegio per me. Dopo il PSV Eindhoven, l’FC Porto e il Liverpool FC, mi sto ora spostando in un altro club eccezionale, con una struttura davvero buona e una particolare capacità nello sviluppare il calcio a livello giovanile. Intendo far crescere la mentalità offensiva che la squadra ha già. La passione e la fame di successo sono la base di tutto. Insieme al mio assistente allenatore Vitor Matos e all’intera squadra di supporto, faremo del nostro meglio per aiutare il club a continuare a crescere in un mondo di calcio in continua evoluzione. La mia famiglia ha già visitato la città ed è stata colpita dalla sua bellezza e dalla cordialità della gente».