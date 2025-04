Infortunio McKennie: come sta il centrocampista americano? Le ultimissime novità sul bianconero

Infortunio McKennie: le condizioni del centrocampista americano? Le ultimissime novità sul bianconero raccolte dalla redazione di Juventusnews24

Secondo quanto appreso e riportato da Juventusnews24, Weston McKennie ha riportato ieri un affaticamento alla coscia destra, che lo ha costretto a lasciare il campo al 65′, sostituito da Andrea Cambiaso.

Questa mattina il centrocampista americano è stato sottoposto a valutazioni mediche, che hanno escluso preoccupazioni significative. Attualmente sta seguendo terapie e lavorerà in modo differenziato per alcuni giorni, con l’obiettivo di essere pronto per la prossima sfida in trasferta contro il Parma.