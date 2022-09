Infortunio Miranchuk, settimana chiave per il russo: le condizioni

Miranchuk sta piano piano recuperando dal suo infortunio, nuovi controlli previsti nei prossimi giorni e poi il reintegro

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il centrocampista granata potrebbe riiniziare a lavorare col gruppo da metà settimana. Dovesse rispondere bene potrebbe anche andare in panchina col Sassuolo. In caso contrario sarà in campo dopo la sosta contro il Napoli.