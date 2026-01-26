Infortunio Neres, l’attaccante del Napoli si è operato a Londra: «È andato tutto bene!». L’annuncio social e le condizioni del brasiliano – FOTO

Infortunio Neres, l’attaccante del Napoli è stato operato a Londra e ha scritto questo messaggio sui social per svelare le sue condizioni

La notizia era nell’aria dalla scorsa settimana, ma ora è arrivata la conferma definitiva direttamente dalla capitale inglese: David Neres è stato operato. L’attaccante del Napoli, fermo ai box per problemi fisici persistenti (riconducibili ai fastidi alla caviglia emersi negli ultimi giorni), si è sottoposto oggi a un intervento chirurgico a Londra per risolvere definitivamente la questione e poter tornare al top della condizione. La decisione di ricorrere al bisturi è maturata nel corso della scorsa settimana, dopo un confronto tra lo staff medico partenopeo, il giocatore e la società. Neres era volato nel Regno Unito già all’inizio del weekend appena trascorso per le visite preparatorie, e oggi ha completato l’iter.

Il post su Instagram: “Mia moglie, il mio medico”

A rassicurare l’ambiente azzurro e i tifosi sulle sue condizioni è stato lo stesso calciatore. Pochi minuti dopo l’operazione, l’ex talento di Ajax e Benfica ha pubblicato un post Instagram direttamente dal letto della clinica londinese. Nello scatto, Neres appare provato ma sorridente, accanto alla moglie Kira Winona, che non lo ha lasciato solo un istante. La didascalia scelta dal brasiliano è un mix di sollievo e gratitudine: “È andato tutto bene! Grazie a mia moglie, che non era solo mia moglie, ma anche il mio medico”. Parole che testimoniano l’importanza del supporto familiare in un momento delicato della carriera.

Conte attende il rientro

L’intervento è tecnicamente riuscito, ma ora per il Napoli inizia la fase dell’attesa. Antonio Conte dovrà fare a meno della fantasia e del dribbling di Neres per il periodo della riabilitazione. L’assenza del brasiliano pesa sulle rotazioni offensive, privando la squadra di quel “cambio di passo” spesso letale a partita in corso o dal primo minuto. Proprio l’indisponibilità di Neres è una delle cause che sta spingendo l’allenatore salentino e il DS Manna a valutare cambi tattici (il passaggio al 3-5-2) e nuovi interventi sul mercato per coprire le fasce. Ora la palla passa ai fisioterapisti: l’obiettivo è riavere Neres in campo per il rush finale della stagione.