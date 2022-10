Il Milan si è ritrovato oggi a Milanello per l’allenamento in vista del Chelsea. Novità sull’infortunio di Origi: le sue condizioni

Il Milan si è ritrovato oggi a Milanello per il primo allenamento in vista del match di Champions contro il Chelsea.

Come raccolto dalla redazione di Milannews24, lavoro in parte personalizzato e parte in gruppo per Origi, alle prese con il recupero dall’infortunio.