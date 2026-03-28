Infortunio Pafundi, problema più serio del previsto: il comunicato della Sampdoria dopo gli esami strumentali

Infortunio Pafundi, problema più serio del previsto: la nota della Sampdoria dopo gli esami strumentali. L’attaccante si era fermato con l’Italia U20

Brutte notizie in casa Sampdoria nel momento in cui il campionato entra nella sua fase più delicata. Simone Pafundi, talento offensivo classe 2006 dei blucerchiati, è rientrato a Bogliasco dopo il problema muscolare accusato durante il ritiro dell’Italia Under 20, ma gli esami successivi hanno confermato un quadro più serio del previsto. Le verifiche effettuate una volta tornato a Genova hanno infatti evidenziato una lesione al flessore della coscia sinistra, problema che costringerà il giocatore a fermarsi per un periodo non breve. La notizia è stata confermata dalle fonti vicine all’ambiente blucerchiato e dai resoconti odierni da Bogliasco.

Il rientro dall’Italia U20 e gli esami che hanno chiarito il problema

Il primo allarme era scattato già nei giorni scorsi, quando Pafundi aveva lasciato anticipatamente il ritiro azzurro per un fastidio muscolare che inizialmente non appariva ancora definito in tutta la sua entità. Una volta rientrato al Mugnaini, il giocatore è stato sottoposto ad accertamenti più approfonditi e il timore si è trasformato in una diagnosi precisa. Oggi il trequartista blucerchiato sta svolgendo soltanto terapie, mentre lo staff tecnico guidato da Attilio Lombardo deve fare i conti con un’assenza pesante sul piano tecnico e qualitativo. I report di giornata parlano infatti di un giocatore fermo ai box, con la lesione che resta sotto osservazione da parte dello staff medico della Sampdoria.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Lombardo perde un’arma importante, ma la priorità resta il recupero completo

Lo stop rischia di protrarsi per circa 3-4 settimane, tempistica che complica sensibilmente i piani della Sampdoria nel finale di stagione. Per il club ligure, quindi, la priorità sarà accompagnare il recupero del proprio gioiello senza forzature, cercando di restituirlo al campo soltanto quando sarà davvero pronto. Per Lombardo si tratta di una tegola significativa, perché Pafundi rappresenta uno dei profili più attesi e tecnicamente più brillanti della rosa. Per il giocatore, invece, è l’ennesimo ostacolo in un’annata che adesso gli chiede pazienza, lavoro quotidiano e la capacità di gestire con lucidità un altro passaggio delicato del suo percorso di crescita.