Infortunio Pandev: problema al ginocchio sinistro per l’attaccante macedone ha chiesto il cambio alla panchina rossoblù

Problema non da poco per il Genoa nel match contro il Bologna. A inizio primo tempo, infatti, Davide Nicola ha dovuto effettuare il primo cambio della partita inserendo Andrea Pinamonti per Goran Pandev.

L’attaccante macedone ha rimediato un problema al ginocchio sinistro in seguito ad uno scontro con Schouten e ha chiesto il cambio alla panchina rossoblù. Gli esami strumentali stabiliranno se si tratta solo di una botta o se è qualcosa di più serio.