Infortunio Pasalic, i tempi di recupero del centrocampista dell’Atalanta

A Zingonia si cerca di recuperare il centrocampista dell’Atalanta Mario Pasalic in vista della sfida contro il Lecce

L’infortunio last minute di Super Mario Pasalic prima della gara contro la Lazio è stato un brutto colpo per l’Atalanta nonostante a Roma ci sia stato un dominio nerazzurro. Il numero 88, per quanto altalenante, è pur sempre una pedina importante. Quando ritornerà il trequartista in campo?

La distorsione alla caviglia dovrebbe tenerlo fuori per circa due settimane. Se con il Milan c’è qualche chance di rivederlo senza problemi, dall’altra parte per il Lecce le probabilità sono molto basse, nonostante Gasperini insista nel recuperarlo almeno per la panchina. Una situazione tutta da valutare.