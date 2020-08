Infortunio Pastore: l’argentino si opererà all’anca. Out un mese e mezzo

Calvario infinito per Javier Pastore: il calciatore argentino si opererà all’anca per provare a risolvere definitivamente i problemi

La Roma continua a credere in Javier Pastore e ha deciso, in comune accordo con l’argentino, di procedere ad un’operazione all’anca.

El Flaco, infatti, lotta da tempo con un edema osseo all’anca che lo ha costretto a rimanere praticamente fermo per cinque mesi. Dopo la visita medica specialistica a Barcellona sostenuta gli scorsi giorni, la Roma e il giocatore hanno deciso di tentare il tutto per tutto, pianificando per mercoledì prossimo un intervento chirurgico all’anca. Dovrà fermarsi per circa un mese e mezzo.