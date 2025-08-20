Infortunio Pavoletti, come prosegue il recupero del capitano del Cagliari? - Calcio News 24

Infortunio Pavoletti: il capitano del Cagliari prosegue il recupero, rientro possibile dopo la sosta

L’infortunio di Leonardo Pavoletti continua a tenere in ansia l’ambiente rossoblù. L’attaccante e capitano del Cagliari, infatti, prosegue il suo percorso di recupero lontano dal gruppo. Lo conferma il report ufficiale pubblicato dal club sardo, che evidenzia come Pavoletti stia ancora svolgendo allenamenti personalizzati e non abbia ancora ripreso le normali attività con i compagni.

L’infortunio Pavoletti non è solo una questione fisica, ma sta avendo anche un impatto evidente sul rendimento offensivo della squadra. La sua assenza si è fatta sentire sia sul piano tecnico che su quello emotivo. In campo, Pavoletti rappresenta molto più che un centravanti: è un vero punto di riferimento per l’intero reparto offensivo, capace di dettare i tempi di gioco e fare da collante tra centrocampo e attacco. Inoltre, il suo carisma è fondamentale per guidare i compagni, specialmente nei momenti di difficoltà.

Il Cagliari, nel frattempo, continua la preparazione in vista del prossimo impegno di campionato. Tuttavia, il ritorno del suo capitano rimane una priorità assoluta. Le ultime indiscrezioni, provenienti da ambienti vicini al club, fanno sapere che il rientro di Pavoletti potrebbe concretizzarsi dopo la sosta per le Nazionali, prevista per l’inizio di settembre. Una data che sembra sempre più probabile e che darebbe al giocatore il tempo necessario per completare il recupero senza correre rischi.

Il club e lo staff medico stanno seguendo con attenzione ogni fase del processo, preferendo non forzare i tempi per evitare ricadute. La gestione dell’infortunio Pavoletti è dunque improntata alla prudenza, ma anche alla fiducia: l’obiettivo è averlo al 100% per la seconda parte del mese di settembre.

La stagione del Cagliari è ancora lunga e piena di insidie, e per affrontarla nel migliore dei modi servirà anche il contributo del suo capitano. Pavoletti, con la sua esperienza e il suo fiuto del gol, resta un elemento imprescindibile per la squadra di Ranieri. I tifosi attendono con impazienza il suo ritorno in campo, nella speranza che possa presto tornare a esultare sotto la Curva Nord, come solo lui sa fare.