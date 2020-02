Infortunio Pavoletti, la punta del Cagliari: «Destino crudele» – FOTO

View this post on Instagram

Il destino è crudele, a volte. Sembrava fosse vicino il mio rientro in campo, invece eccomi di nuovo a parlare di uno stop. Faccio fatica a sorridere e a trovare le parole ma è già ora di cercare le forze per riprendere il cammino. E sì, ci tengo a ringraziare tutti. Di cuore. Leo