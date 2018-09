Infortunio Pavoletti, out in Parma-Cagliari: le condizioni del bomber

Infortunio Pavoletti, problemi fisici per il bomber del Cagliari che non è neanche in panchina nella sfida contro il Parma

Infortunio Pavoletti, problemi per l’attaccante del Cagliari che non è neanche in panchina per la sfida contro il Parma. Pochi minuti fa ha preso il via l’anticipo del sabato pomeriggio, ore 15, della giornata numero 5 del campionato italiano di Serie A. Il Cagliari reduce dal pareggio interno contro il Milan riparte dalla trasferta di Parma, ma Maran deve fare a meno del suo bomber di riferimento e lancia in avanti dal primo minuto la coppia Cerri-Sau.

Problemi dell’ultimo minuto in casa Cagliari con l’assenza del bomber Leonardo Pavoletti. Sorpresa nelle formazioni ufficiali del match, i sardi devono fare a meno del proprio attaccante di riferimento il cui nome non compare neanche in panchina. Il motivo dell’infortunio dell’ex Napoli è una lombalgia acuta che lo ha costretto a dare forfait a poche ore dalla gara. Pavoletti è rimasto nell’hotel che ospita il club nella trasferta emiliana e non ha nemmeno raggiunto insieme alla squadra lo stadio Tardini. Già lo scorso agosto il bomber aveva riportato il medesimo problema nella tournée in Turchia perdendo la sfida contro il Fenerbahce e uscendo nel primo tempo.