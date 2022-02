ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Infortunio Pellegrini, problema al ginocchio nel derby. Ultime sulle condizioni del terzino della Juventus

E’ durato soltanto un tempo lo Juve-Torino di Luca Pellegrini, che ha accusato un problema al ginocchio attorno alla metà della prima frazione di gioco.

Medicato a bordocampo con dello spray, il numero 17 ha stretto i denti negli ultimi minuti per non costringere subito i bianconeri al cambio, avvenuto poi all’intervallo. Al suo posto in campo De Sciglio. Ulteriori aggiornamenti sulle sue condizioni dell’ex Roma dati nelle prossime ore.