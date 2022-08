Infortunio Pogba, Tencone: «La Juve deve sapere che può succedere questo»

Infortunio Pogba: il dottor Tencone ha parlato della scelta del francese di non sottoporsi all’operazione dopo il problema al menisco

Intervistato ai microfoni di Tuttosport, il dottor Fabrizio Tencone (direttore di Isokinetic Torino) ha parlato così dell’infortunio di Pogba. Il centrocampista della Juve, ricordiamo, ha deciso di non sottoporsi ad operazione.

COSA SUCCEDE ORA PER POGBA – «Nelle prossime cinque settimane il giocatore riprenderà progressivamente gli allenamenti. Non ci sono delle cure particolari. Quel menisco è rotto e nessuna cura del mondo lo riaggiusterà. Rimarrà rotto. Tuttavia il pezzettino di menisco che si è staccato potrebbe iniziare a dare sempre meno fastidio e dolore a patto che, come si dice in gergo, non ‘incastri il ginocchio’ e non lo ‘mandi in blocco’. Pogba potrebbe anche non sentire fastidio per niente, nel migliore dei casi. E quindi riprendere progressivamente gli allenamenti».

