Infortunio Provedel, ecco l’esito degli esami: c’è lesione! Il portiere finirà sotto i ferri. Il comunicato della Lazio sulle sue condizioni

La Lazio ha ufficialmente comunicato attraverso il proprio sito le condizioni fisiche del portiere Ivan Provedel, che ha accusato un problema alla spalla. Dopo alcuni esami strumentali effettuati ieri, il club ha confermato che il portiere biancoceleste dovrà sottoporsi a un intervento per risolvere il problema. La diagnosi indica che Provedel necessiterà di una stabilizzazione artroscopica della spalla, un intervento chirurgico che dovrebbe permettergli di tornare in campo una volta completato il periodo di recupero. Tuttavia, le tempistiche per il recupero potrebbero variare, e sarà monitorato attentamente dallo staff medico della Lazio.

Provedel, ex portiere dello Spezia, è stato uno degli elementi chiave della squadra biancoceleste in questa stagione, sia in Serie A che nelle competizioni europee. La sua assenza rappresenta una difficoltà significativa per Maurizio Sarri, che già sta affrontando diverse problematiche legate agli infortuni. Tra gli altri giocatori infortunati, figurano Pedro e Niccolò Rovella, che non sono ancora disponibili per il tecnico. Sarri ha espresso l’auspicio che il portiere possa tornare al più presto, in modo da continuare a svolgere il suo ruolo di leader in campo.

La Lazio, attualmente in lotta per mantenere la posizione nelle zone alte della classifica, dovrà affrontare il periodo senza il suo titolare in porta. La speranza è che il recupero di Provedel avvenga in tempi rapidi, così da poter contare su di lui nelle prossime partite cruciali per gli obiettivi stagionali. La squadra confida nella capacità del portiere di superare l’infortunio e riprendersi al meglio per continuare a essere una risorsa fondamentale.

IL COMUNICATO – «Nella giornata di ieri, il calciatore Ivan Provedel, a seguito del persistere della sintomatologia dolorosa alla spalla riconducibile a un precedente trauma di gioco, è stato sottoposto ad esami strumentali di approfondimento. La risonanza magnetica, effettuata presso la clinica Villa Mafalda, ha evidenziato una lesione del legamento gleno-omerale associata a interessamento del cercine glenoideo. Nei prossimi giorni l’atleta sarà sottoposto a intervento di stabilizzazione artroscopica della spalla».