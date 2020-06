Infortunio Quagliarella: le condizioni del capitano della Sampdoria

Quagliarella, Maroni e Ferrari proseguono gli allenamenti differenziati: il report ufficiale della Sampdoria

La Sampdoria ha reso noto il report dell’allenamento odierno e ragguagliato sulle condizioni fisiche degli infortunati Fabio Quagliarella, Gonzalo Maroni e Alex Ferrari. Il comunicato ufficiale del club blucerchiato.

«I blucerchiati di Ranieri si sono ritrovati oggi pomeriggio a Bogliasco, dove sono stati divisi in due gruppi. Questo il programma odierno: allenamento di scarico per chi ha raccolto il maggior minutaggio a Roma e seduta completa per tutti gli altri. Maroni e Quagliarella hanno eseguito un lavoro individuale programmato. Va avanti, intanto, il protocollo di recupero per Ferrari».