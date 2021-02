Infortunio Radu: oggi la decisione sull’operazione, i dettagli

Infortunio Radu: oggi il difensore potrebbe decidersi di operarsi e rimanere fermo un mese provando a tornare per il ritorno contro il Bayern

Il nodo Stefan Radu sarà sciolto – molto probabilmente – oggi. Il difensore biancoceleste è alle prese con un’ernia inguinale che l’ha costretto a dare forfait nel match contro l’Inter a San Siro. Sembrano non esserci più dubbi, ormai, dovrà operarsi il prima possibile.

Ieri, il difensore, era presente a Formello ed ha provato ad allenarsi con il resto del gruppo ma per ogni scatto che faceva compariva una smorfia sul suo viso. Un segno lapalissiano delle sue condizioni: precarie. Secondo Il Corriere dello Sport la Lazio e giocatore, prenderanno un decisione definitiva. Ne parleranno tutte le parti interessate, il dubbio è se procedere già nella giornata di oggi oppure attendere la gara di martedì prossimo contro il Bayern Monaco. Radu è uno che può stringere i denti, ma dinanzi a tale dolore non sarebbe in grado di giocare. Ecco perché probabilmente, potrebbe operarsi già oggi.