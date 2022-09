Infortunio Rebic, ultimissimi aggiornamenti sull’attaccante del Milan: quali sono le sue condizioni

Non arrivano buone notizie per quanto riguarda la condizione fisica di Ante Rebic.

L’ernia non è ancora rientrata del tutto e l’attaccante del Milan non è ancora al meglio inevitabilmente. Rimane quindi in dubbio la sua presenza per i match contro Empoli e Chelsea.