Infortunio Rebic, il croato salta la sfida con la Fiorentina

Ante Rebic salterà la sfida da ex contro la Fiorentina. Il croato ha terminato l’allenamento anzitempo e non sarà della gara. A confermarlo anche Stefano Pioli, che pochi minuti fa ha parlato in conferenza stampa.

REBIC – «Rebic ha fatto un colpo di tacco in allenamento e ha sentito una fitta. Non sarà della gara domani».

